3 انتصارات وتعادلان بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

جدة ـ البلاد

اختتمت أمس الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بخمس مباريات، جمعت النجوم مع جدة، والقيصومة مع الشعلة، ونجران مع الجبلين، والعين مع العدالة، والأنصار مع النهضة.

حيث حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة النجوم وجدة، فيما فاز الجبلين على مضيفه نجران بهدف نظيف سجله اللاعب بيتر نوراه في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، وبنفس النتيجة تمكن الشعلة من الفوز على ضيفه القيصومة عن طريق لاعبه مسفر البيشي في الدقيقة 88.

كما فاز الأنصار على النهضة 2-1، حيث وضع مراد قيسي الأنصار في الدقيقة 33 قبل أن يضيف زميله حسين الهاجوج الهدف الثاني في الدقيقة 57 ، ليقلص تراوري النتيجة للنهضة في الدقيقة 92.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة العين والعدالة، حيث تقدم الضيوف أولاً في الدقيقة 59 قبل أن يدرك ماشادو التعادل للعين في الدقيقة 61. وكانت الجولة الرابعة قد انطلقت الثلاثاء؛ حيث أقيمت 5 مباريات شهدت فوز العروبة على الخليج 2-1، وهجر على المجزل 2-0، والجيل على الكوكب 2-1، والطائي على أبها 1-0، فيما تعادل ضمك والوشم 1-1.