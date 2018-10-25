3 خطوات لكسب قلب أى رجل

خاص البلاد / نيفين عباس

نقدم لكِ 3 خطوات بسيطة جداً إذا قمتى بإتباعها ستفوزى بقلب الرجل على الفور

أولاً قليلاً من الإطراء والمدح بعيد عن النفاق

يحب الرجل أن تقدم المرأة له عبارات تقدير وإحترام فهو يحب أن يسمع هذه الكلمات منكِ أنتِ تحديداً لأن المرأة تعتبر مصدر الثقة للرجل لأن لها الجانب الأكبر فى التأثير على حالته النفسية فعندما يحقق لكِ طلب أو يقوم بفعل مميز لا مانع من أن توجهى له الشكر والتقدير مع بعض كلمات المدح التى تغير فى حالته النفسية بشكل إيجابى كبير وتعطيه الثقة بنفسه لكن إحذرى بين المدح والإطراء والنفاق حتى لا يشعر بالكذب ويفقد الثقة بكِ

تجنبى تماماً الصوت المرتفع

أكثر ما يكرهه الرجال بدون إستثناء المرأة التى يرتفع صوتها ليصل إلى مسامع الجيران عندما تتحدث إليه فهى ليست أمر مكروه وحسب بل إن الصوت المرتفع ينقص بشكل حاد من حقها وينهار أمامه كل أنوثتها لتسقط بلا رجعة لذلك عند تحدثك مع زوجك إحرصى على أن يكون صوتك منخفض حتى وإن شعرتى بالغضب تجاهه بسبب أمرٍ ما حاولى قدر الإمكان السيطرة على أعصابك ومناقشته فالصوت المرتفع أول ما يضيع به هو حقك لأن الرجل حتماً سيترك المشكلة الأساسية ويتحدث على صوتك المرتفع فهو ليس طفل أمامك حتى “تعلميه الأدب وترهبيه” بصوتك فإحذرى هذا الأمر

إياكِ وإثارة غيرته

لا تحاولى إثارة غيرة الرجل ومدح رجل أخر أمامه فأنتِ لا تعلمى أى حماقة ترتكبيها عندما تقومى بذلك، الرجل الشرقى يحب أن يكون هو الأول والأخير فى حياة المرأة وقلبها لذلك إياكِ ومحاولة غيرته بإقحام رجل أخر فى حديثك معه لأن هذا الخطأ الفادح تقع به نسبة كبيرة من النساء لمعرفة إذ ما كان الرجل يحبها أو يشعر بالغيرة عليها أم لا وهو الأمر الذى سيجعل الرجل يقرر إخراجك من حياته للأبد ولن يغفر لكِ حتى وإن كان حديثك كاذب وغير حقيقى

صدر الثقة للرجل لأن لها الجانب الأكبر فى التأثير على حالته النفسية فعندما يحقق لكِ طلب أو يقوم بفعل مميز لا مانع من أن توجهى له الشكر والتقدير مع بعض كلمات المدح التى تغير فى حالته النفسية بشكل إيجابى كبير وتعطيه الثقة بنفسه لكن إحذرى بين المدح والإطراء والنفاق حتى لا يشعر بالكذب ويفقد الثقة بكِ