العدد 21860 01 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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3 خيارات أمام ترامب لمواجهة داعش

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3 خيارات أمام ترامب لمواجهة داعش
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واشنطن- وكالات

أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ”البنتاغون” الاثنين، الخيارات والخطط المتاحة لتدمير تنظيم “داعش،” للبيت الأبيض.

وبين مسؤول مطلع على هذا الشأن في تصريح لـCNN أن الخطط تتضمن خيارات عسكرية ودبلوماسية إلى جانب خيارات اقتصادية دون تقديم تفاصيل إضافية،

لافتا إلى أن ما تم تقديمه جاء بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدمها قبل 30 يوما.

وأشار المسؤول إلى أن هناك لجنة مؤلفة من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ستجتمع لنقاش سبل المضي قدما في قتال التنظيم.

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التصنيف: الأولى

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