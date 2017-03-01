3 خيارات أمام ترامب لمواجهة داعش

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واشنطن- وكالات

أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ”البنتاغون” الاثنين، الخيارات والخطط المتاحة لتدمير تنظيم “داعش،” للبيت الأبيض.

وبين مسؤول مطلع على هذا الشأن في تصريح لـCNN أن الخطط تتضمن خيارات عسكرية ودبلوماسية إلى جانب خيارات اقتصادية دون تقديم تفاصيل إضافية،

لافتا إلى أن ما تم تقديمه جاء بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدمها قبل 30 يوما.

وأشار المسؤول إلى أن هناك لجنة مؤلفة من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ستجتمع لنقاش سبل المضي قدما في قتال التنظيم.