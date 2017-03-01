3 خيارات أمام ترامب لمواجهة داعش

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واشنطن- وكالات

أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ”البنتاغون” الاثنين، الخيارات والخطط المتاحة لتدمير تنظيم “داعش،” للبيت الأبيض.

وبين مسؤول مطلع على هذا الشأن في تصريح لـCNN أن الخطط تتضمن خيارات عسكرية ودبلوماسية إلى جانب خيارات اقتصادية دون تقديم تفاصيل إضافية، لافتا إلى أن ما تم تقديمه جاء بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدمها قبل 30 يوما.

وأشار المسؤول إلى أن هناك لجنة مؤلفة من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ستجتمع لنقاش سبل المضي قدما في قتال التنظيم.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، يوم 28 يناير الماضي، أمرا يلزم الحكومة الأمريكية بوضع خطة في غضون 30 يوما للقضاء على تنظيم “داعش” المصنف إرهابيا على المستوى العالمي.

وقالت التقارير الإعلامية إن ترامب كلف وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، بإعداد خطة للعمل قد تشمل نشر مدفعية أمريكية في الأرض السورية، أو شن هجمات باستخدام مروحيات قتالية أمريكية لدعم الهجوم البري على معقل “داعش” في مدينة الرقة.

وأكد ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية وبعد توليه منصب الرئيس في 20 يناير أن لديه “خطة سرية” لمواجهة “داعش”، لكنه تعهد لإعطاء القادة العسكريين مهلة شهر لتقديم خيارات جديدة بشأن محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط.

ومن الخيارات المحتملة التي أشار إليها الإعلام الأمريكي، توسيع استخدام قوات العمليات الأمريكية الخاصة، وزيادة عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في العراق وسوريا، وكذلك منح البنتاغون والقادة الميدانيين صلاحيات إضافية لتسريع عملية اتخاذ القرارات.