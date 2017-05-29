3 رموز تعبيرية احتفالاً برمضان على تويتر

شارك عبر واتساب

جدة ــ وكالات

أطلقت شركة تويتر ثلاثة رموز تعبيرية وقلوب خاصة احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك، وفي سبيل مساعدة المستخدمين حول العالم على الاحتفال به.

وقالت مديرة الشراكات الإعلامية بتويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كندة إبراهيم، في منشور على مدونة الشركة: يلجأ ملايين الناس حول العالم إلى تويتر للاحتفال بشهر رمضان المبارك. فمهما كان مكانهم أو لغاتهم، يتصل الناس ببعضهم البعض خلال شهر رمضان.

وأضافت الإبراهيم أن تويتر تريد هذا العام أن تشارك الناس حول العالم احتفالاتهم بالشهر التاسع من التقويم الهجري، بطرح مختلف المبادرات لإغناء تجربة رمضان في حياة جميع الصائمين. وتدعو المستخدمين إلى استخدام أي من الوسوم في تغريداتهم الخاصة بالشهر الكريم، ليظهر هلال القمر بجانب هذه العبارات من اليوم حتى نهاية الشهر الكريم.