3 عطور ممنوعة من الاستخدام

جدة – حماد العبدلي

حذر عدد من الأطباء والمختصين من التعامل مع الباعة الذين يروجون لمساحيق وأدوات التجميل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المسرطنة والمغشوشة ويقومون بإيصالها إلى المنازل أو حتى التي تباع في الأسواق ذات الجودة السيئة المغشوشة اوالمقلدة.

وتابع الأطباء قولهم ربما يتم تركيب مثل هذه المستحضرات بشكل بدائي، مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الشديد والحروق والتشوهات التي تحدث للبشرة وتتسبب في ظهور البقع الحمراء والسمراء على الوجه واليدين عندما تتعرض لأشعة الشمس الحارقة.وتصيب هذه المساحيق العديد من السيدات والفتيات بالتجاعيد المبكرة التي تظهر على الوجه، وتسبب للمرأة مشاكل عديدة؛ لاحتوائها على شحوم ومواد كيميائية سامة سرعان ما يمتصها الجلد فتصبح في داخل الجسم، وقد تؤثر على أجهزة خاصة كالكبد والكليتين ومنها ما يُستخدم لتفتيح البشرة.

واستطلعت البلاد: آراء عدد من الأطباء والمواطنين والباعة في “أسواق جدة”، حول ما تسببه العطور ومستحضرات التجميل المقلدة والمغشوشة من أضرار جسيمة تقع على مستخدميها. تركيبات كيميائية

يقول الدكتور خالد السيد أخصائي جلدية هناك أضرار جسيمة تسببها العطور ومستحضرات التجميل المقلدة على من يستخدمها؛ نظراً لتركيز نسبة عالية من الكحول في تركيبها، إضافة إلى احتوائها على تركيبات كيميائية تضاهي الروائح العطرية، مؤكداً أن هذه المواد جميعها تسبب الحساسية أو التهيج الشديد سواء في الجلد أو الجيوب الأنفية أو فروة الرأس والشعر لمن يستخدمها، كما أن هذه المواد يمكن أن تسبب أمراضاً جانبية تصل إلى السرطانات الجلدية”، مشيراً إلى أن استخدام هذه المستحضرات حول العينين يسبب هالات سوداء وحكة دائمة، وبالتالي يحدث ترهل في الجلد يظهر في شكل تجاعيد أسفل العينين.وبالتالي لابد من اخذ الحذر والحيطة وعدم التعامل مع مثل هذه المستحضرات مجهولة المصدر.

فلماذا أخسر؟!

وتقول أم فهد: “يمكن أن أشتري زجاجة عطر يصل سعرها 3.. ريال، كما يمكن أن أشتري عطراً بنحو4. ريالاً فقط، ولن يستطيع في الحالتين أحد تحديد ثمن العطر الذي أضعه إذا استنشقوا رائحته، فلماذا أخسر الأموال والنتيجة واحدة؟ فزجاجة عطر رخيصة الثمن يمكن أن تثير الإعجاب، وأنا أستعمل عدداً من العطور التي تعجبني رغم أنها ليست غالية”.

أموال طائلة للعلاج

وقال البائع مهدي عبدالله بائع يمني: “أدوات التجميل التي يجب على المرأة شراؤها لا بد أن تتحرى الدقة والحذر فيها حتى تضمن سلامة وصحة وجهها، كما يجب أن تتنبه لمستحضرات التجميل التي لها علاقة ببشرتها وجلدها مثل كريم الأساس والبودرة، وعليها ألا تجازف وتعرّض بشرتها، ولا تخاطر بشراء كريمات رخيصة قد تكلفها أموالاً طائلة في العلاج لما يحدث من استعمال هذه الكريمات المغشوشة خاصة من المحلات ابوريالين وبعض المواقع في الشبكة العنكبوتية التي اصبحت تعتبر اسواق ولاقت اقبال كبير سيما وان اغلب شرائح المجتمع يتابعون هذه المواقع .

صديقتي نصحتني!

وتقول أم سارة: “طبيعة البشرة قد تفرض نوعاً معيناً من مواد التجميل، وأنا شخصياً كنت أستعمل مستحضر تجميل شهيراً وغالي الثمن، ولكن دلتني إحدى صديقاتي على مستحضر بديل، لكنه لا يتبع لأي ماركة عالمية معروفة، ووجدته يتناسب بشكل كبير مع طبيعة بشرتي، كما يبدو طبيعياً جداً حين أستخدمه رغم أن سعره أرخص من المستحضر الشهير الذي كنت أستخدمه من قبل، ولكن لا أستطيع تعميم هذه الحالة على الجميع”.

المقلد رخيص

بينما يقول المواطن حامد السلمي من الصعب على الآخرين معرفة سر أدوات التجميل التي تستخدمها المرأة أو حتى التأكد من أنها أصلية أم لا، المهم هو الاستخدام بالشكل السليم، وهذا ما يدفع بعديد من الفتيات للإقبال على الماركات المقلدة؛ نظراً لانخفاض سعرها خاصة وان الغالبية من ذوي الدخل المحدود ويحاول تلبية رغبات من يعولهم من الاسواق الرخيصة بعيدا عن الغلاء في الاماكن الكبيرة التي تمارس دور رفع الاسعار بماركات مقلدة ومغشوشة وطالب السلمي حماية المستهلك بالتواجد في الاسواق بعيدا عن الاكتفاء بالاتصال بهم وتسجيل بلاغ ولاتتم مباشرتة.

يفضلن المقلدة!

ويرى أحد الباعة في محل مستحضرات تجميل رشيد حسن أن الماركات المقلدة سواء عطور أو ماكياج تشهد رواجاً كبيراً من النساء بسبب رخص سعرها، غير أن بعضها مقلد بشكل متقن، إلا أن بعض الفتيات يفضلن المقلدة خاصة في مواسم الإجازات الذي تكثر فيه المناسبات ويشترينها بكميات كبيرة منها ما يقدم كهدايا او الاستخدام الشخصي.

محدودات الدخل

ويضيف بكري السيد، صاحب محل: “محدودات الدخل يركزن مثلاً على عامل السعر عند شراء السلعة، والجودة والصلاحية والنوعية تأتي في آخر القائمة التي تحكم عملية الشراء، مضيفاً أن الصناعة المقلدة خاصة العطور والماكياج تضر المستهلك أكثر من البائع الذي يمكن أن يعوض خسارته ولو على المدى الطويل، في حين ضرر المستهلك يكون كبيراً؛ حيث يصاب بأمراض يصعب علاجها، ولا بد من الحذر؛ لأن الوقاية خير من العلاج”.

نتائج عكسية

وأوضحت أخصائية التجميل والليزر ندى محمد في احد المستوصفات الخاصة : “بالنسبة للعطور والكريمات المقلدة، فبطبيعة الأمر لها تأثير كبير على الجسم؛ لما تحتوي عليه من تركيبات كيميائية والكحول والمواد الصناعية بصورة أكثر من العادية”، مشيرة إلى أن هناك بالفعل بشرات وأجساماً تعرضت للمشاكل بسبب المواد المقلدة التي أعطت نتائج عكسية، وتمت معالجتها ولله الحمد، ولكن تأخذ مدة طويلة للتحسن، وتكون أحياناً بسبب المادة التي تجعل بعض السيدات يلجأن لشراء مواد رخيصة التكلفة، والبعض قلة ثقافة بما تتركه على البشرة والجسم من أضرار يكون الدفع بمعالجتها أكثر من شرائها.ونصحت السيدات أن يخترن المواد ذات الجودة الجيدة التي تحتوي على تركيبات تفيد الجسم، ولا تشكّل له أي أضرار حتى لو كانت مكلفة نوعاً ما، قائلة: “احمي نفسكِ من الوقوع بمشاكل يكون الدفع فيها أكثر، يمكنك استشارة أخصائي؛ لمعرفة ما يناسبك كي تحافظي على جمالك”.

هيئة الدواء تحذر من من عطر العين

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة أنواع من العطور، تحتوي على مادة تسبب حساسية الجلد والعين لبعض المستهلكين.

وأوضحت “الهيئة”، أن مختصيها جمعوا وحللوا عينات من العطور، ضمن برامج الهيئة في مراقبة ومتابعة سلامة منتجات التجميل المسوقة محلياً بناء على نظام منتجات التجميل وأثبتت نتائج التحليل احتواء ثلاث منتجات منها على مادة الليمونين (Limonene) بتراكيز تزيد عن ….1% دون أن يتم ذكرها في مكونات المنتجات على الملصق التعريفي لهذه المنتجات ما يعد مخالفاً لاشتراطات الملصق التعريفي في المواصفة القياسية الخليجية لمنتجات التجميل رقم GSO 1943.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى احتمال أن تسبب مادة الليمونين حساسية الجلد والعين لبعض المستهلكين الذين يعانون حساسية من هذه المادة.

ويحمل المنتج الأول اسم “أونلي أحسان” (Only Ahsan)، المصنّع في مصنع SFP Sons(India) Pvt. Ltd. في الهند ويحمل رقم تشغيلة 842، وصلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.

أما المنتج الثاني فهو “جيني كوليكشن رقم 1.75” (Genie Collection no. 1.75)، المصنّع في المملكة العربية السعودية، وصلاحيته 12 شهراً بعد الفتح، في حين أن المنتج الثالث “نايس فنتاسي” (Nice Fantasy)، مصنّع في مصنع SFP Sons (India) Pvt. Ltd. في الهند، ويحمل رقم تشغيلة 2.14، وصلاحيته 36 شهراً بعد الفتح.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام هذه العطور، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، وأنه على منافذ البيع ومراكز التوزيع إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وعلى مستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.