3 مشاكل تواجه الفراعنة بالجابون

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الجابون- وكالات

انطلقت أمس منافسات كأس الأمم الإفريقية، في نسختها الـ31، والتي تستضيفها الجابون على أرضها حتى الخامس من فبراير المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبا إفريقيا. الحدث الأبرز التي تشهده هذه النسخة من البطولة، هو عودة المنتخب المصري، للمشاركة في فاعليات “كان” بعد غياب دام لثلاث دورات متتالية، على الرغم من كونه أكثر منتخبات القارة حصدًا للقب 7 مرات،

من بينها ثلاثة ألقاب متتالية، حققها أعوام 2006، 2008، 2010. استقبل المنتخب المصري ساعاته الأولى في الجابون بالعديد من المشاكل التي قابلت اللاعبين والجهاز الفني للفراعنة، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعدما اشتكى أفراد البعثة في الجابون من الفندق الذي يُقيم فيه اللاعبون والجهاز الفني. وجاءت الشكوى؛ بسبب صغر حجم الفندق وتواضع الخدمات فيه بشكل عام،

وهو الأمر الذي أدى لاستياء الجهاز الفني. المشكلة الثانية، كانت في وجود العديد من الحشرات التي قابلت اللاعبين بغرفهم بفندق الإقامة، لتؤكد سوء التنظيم من مسئولي المنتخب، وخاصة مدير المنتخب الوطني إيهاب لهيطة، الذي رفض تغيير فندق إقامة الفراعنة قبل السفر إلى الجابون. كما أن سوء التنظيم الجماهيري، كان أحد الأسباب التي جعلت مسئولي المنتخب المصري يلجؤون إلى طلب أمن خاص لتأمين اللاعبين؛ خاصة محمد صلاح، جناح المنتخب المصري وروما الإيطالي، بعدما التفت الجماهير حوله فور ظهوره بالمطار.