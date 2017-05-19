3 مشروبات صيفية منعشة باللون الأحمر من الشيف نيفين عباس
خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية
مع إقتراب فصل الصيف يحتاج جسم الإنسان إلى تناول الكثير من السوائل والعصائر الطبيعية
نقدم لكم اليوم عبر السطور التالية 3 مشروبات صيفية منعشة باللون الأحمر
1- عصير العنب الأحمر
المقادير اللازمة لعمل عصير العنب الأحمر
2 كوب من العنب الأحمر
1 كوب من الماء المثلج
كوب من مكعبات الثلج
سكر أبيض كمية بحسب الرغبة
طريقة عمل عصير العنب الأحمر
نقوم بتنظيف العنب أولاً وغسله بالماء الجارى وتركه حتى يجف
يوضع بالفريزر قليلاً
نحضر الخلاط
يوضع به حبات العنب الباردة مع المياه المثلجه ثم يخفق حتى يصبح ناعم للغاية
نقوم بتصفيه العصير جيداً للتخلص من الشوائب
ثم نضعه مرة أخرى بالخلاط مع السكر ويخفق
يصب فى كاسات التقديم مع مكعبات الثلج ويقدم
2- عصير الرمان المثلج بنكهة الورد
المقادير اللازمة لعمل عصير الرمان المثلج بنكهة الورد
2 كوب من حبوب الرمان الطازج أو المجمد
سكر أبيض كمية بحسب الرغبة
ربع كوب من ماء الورد
كوب من الماء المثلج
كوب من الثلج
الطريقة اللازمة لعمل عصير الرمان المثلج بنكهة الورد
نقوم بوضع حبوب الرمان مع السكر فى الخلاط
نقوم بإضافة الماء المثلج له
ثم يخفق حتى يصبح عصير ناعم للغاية
نقوم بتصفية العصير جيداً للتخلص من الشوائب
ثم يضاف له ماء الورد والثلج ويقلب برفق
يوضع فى كاسات التقديم أو الأكواب ويقدم العصير بارد
3- عصير التوت البرى بنكهة الكركديه المثلج
المقادير اللازمة لعمل عصير العنب الأحمر بنكهة الكركديه المثلج
نصف كوب من التوت البرى
كوب من زهور الكركديه أو العناب
كوب من السكر أو كمية بحسب الرغبة
لتر ونصف من المياه المثلجة
مكعبات ثلج
الطريقة اللازمة لعمل عصير التوت البرى بنكهة الكركديه المثلج
نقوم أولاً بنقع زهور الكركديه فى نصف كمية المياه ليلة كاملة
فى اليوم التالى نقوم بتصفية الخليط
ثم يوضع فى الخلاط
يضاف له السكر وباقى كمية المياه المتبقية ويخفق حتى يذوب السكر تماماً
يضاف له التوت البرى ويخفق جيداً
يصفى الخليط
ثم يضاف له الثلج ويقلب برفق
يقدم بارد فى الأكواب
التصنيف: صحة وعافية
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