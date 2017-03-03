3 ملايين مشاهدة لـ (سيلفي)خادم الحرمين ورئيس إندونيسيا في 6 ساعات

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جدة ــ البلاد

نشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو “فيديو سيلفي” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، برفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وحظي المقطع (الذي بلغت مدته دقيقتين و27 ثانية) نحو 3 ملايين مشاهدة، خلال 6 ساعات.

ويظهر الرئيس الاندونيسي خلال “الفيديو” مع خادم الحرمين أثناء مأدبة غداء أقامها في قصر الرئاسة في بوجور جنوب العاصمة جاكرتا.

وقال ويدودو في الفيديو : “أنا الآن مع الملك سلمان بن عبدالعزيز نتناول طعام الغداء”، ثم وجه الكاميرا نحو خادم الحرمين بينما كان يتناول الغداء، وأضاف: “لقائي مع الملك سلمان يعتبر الثاني، حيث كان أول لقاء جمعني به في عام 2015 عندما زرت السعودية”.