3 مليارات ريال إنفاق الأسر في زواج أبنائهم

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جدة – عبدالهادي المالكي

قالت سيدة الأعمال منال صندوقة ، إن الأسر السعودية تنفق سنويا نحو 3 مليارات ريال من اجل زواج أبنائهم وبناتهم ، وقالت على هامش المعرض السعودي الدولي الثامن عشر للأعراس ( أعراسنا 2017 ) ان التجميل بمختلف انواعه والأزياء تلتهم وحدها أكثر من (50%) من تكاليف الزواج.

وقالت إن سوق الأعراس في المملكة من أكثر الأسواق غنى وثراء في العالم حيث تقام الأعراس التقليدية التي ترتدي أهمية خاصة لدى العائلات السعودية ويخصص لها مصاريف ضخمة من قبل المقبلين على الزواج،

مشيرة أن نمو هذا السوق في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على تطور انشاء مراكز التجميل الراقية التي اصبحت تضم ايضا ممارسة تجارة البيع للاكسسوارات والمجوهرات ،والعناية بالبشرة حيث يقدر سوق الأعراس بالخليج بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من المجوهرات،

ويبلغ متوسط الإنفاق على شراء المجوهرات من قبل العروسين وعائلتهما والمدعوين ما يقارب الـ 500 ألف دولار للمناسبة للاسر الاستقراطية والمخملية بحسب التقارير الرسمية.

واشارت أن المعرض يستهدف التعريف للمرأة بأحدث المستجدات وتوفير كل ما يخطر ببال كل عريس وعروسه بدءاً من بطاقة الدعوة وانتهاءً بآخر لمسة في عشهم الزوجي.ويشارك فيه كبرى الشركات السعودية والوكالات العالمية

وهو معرض نسائي يشارك فيه أكثر من 200 عارضة ويحتوى على أكثر من 7300 منتج و عروض للأزياء و مسابقة لتصميم الأزياء ودورات تدريبية مجانية متخصصة بالزواج وعرض تدريبي للمكياج.