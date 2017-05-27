30 ألف وجبة رمضانية من صنع الأسر المنتجة

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الرياض- البلاد

تسعى مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية إلى دعم عدد من الأسر السعودية المنتجة في مدينة الرياض طيلة شهر رمضان المبارك، من خلال شراء 30 ألف وجبة إفطار وسحور من تلك الأسر، ضمن مشروع إفطار صائم في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حي الرحمانية بالرياض، بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية (الجهة المنظمة للأسر المنتجة).

وستخصص 20 ألف وجبة لبرنامج إفطار صائم بالجامع و 10 آلاف وجبة لبرنامج السحور الذي يقيمه الجامع في العشر الأواخر ، وسيراعى في تجهيز الوجبات معايير السلامة الغذائية والصحية لتكون بديلاً متميزاً ومنافساً يرقى لمستويات أطعمة المطاعم والشركات التي تعمل بنفس المجال.

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية واهتمام المؤسسة باكتشاف قدرات وإبداعات الأسر المنتجة.