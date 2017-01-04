30 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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جدة ــ البلاد

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي “ساما” أحمد الخليفي، عن تسهيلات جديدة مقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تجاوزت 30 مليار ريال في النصف الأول من 2016.

وقال خلال كلمته، بمناسبة بيعة خادم الحرمين الشريفين السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز: “من أهداف 2030 المهمة ما يتعلق بتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد ،

موضحا أنه تم تأسيس الهيئة لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يؤدي إلى توفير مزيد من الوظائف، وفرص العمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية”.

وكان رئيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان، قد قال في تصريح صحفي سابق: إن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يبلغ 1.2 مليون منشأة، تُشكل 99.8% من إجمالي المنشأت المنتسبة للغرف التجارية والصناعية في البلاد.