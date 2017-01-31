300 ألف زائر لمهرجان التسوق بمحايل عسير

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أبهـا – البلاد

تخطى زوار مهرجان التسوق بمحافظة محايل عسير للتسوق والترفيه 300 ألف زائر، منذ إنطلاق المهرجان، ضمن فعاليات مهرجان ( محايل أدفأ ) في نسخته العاشرة.

وأوضح منظم المهرجان مثيب المعاوي،أن مهرجان التسوق لهذا العام الذي يقام على مساحة 72 ألف متر مربع، جاء مختلفاً عن الأعوام السابقة، وأصبح محط أنظار الجميع، لما يحتويه من فعاليات وبرامج متميزة، ومن أبرزها عروض السيرك الصيني الذي يقام لأول مرة في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 180 أسرة منتجة، والعديد من البرامج التي تستهدف فئة الأطفال، وتوزيع الهدايا، والجوائز على زوار المهرجان، وغيرها من الفعاليات التي تستهدف مختلف أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت العديد من الجوانب الثقافية والرياضية والاجتماعية والشبابية والنسائية والفكرية، بمشاركة العديد من المؤسسات المعنية؛ حيث تعمل عدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص لدعم المشاركين في الفعاليات.