300 ألف وحدة سكنية في الرياض والأحساء

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الرياض – البلاد

تعتزم وزارة الإسكان تنفيذ خريطة خطتها خلال العام الجديد 2017م، وتتضمن إنشاء 300 ألف وحدة سكنية عبر عدة شراكات مع كوريا الجنوبية والصين ومطورين محليين.

وقال معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل: إن الخطة تتضمن بناء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض بالشراكة مع كوريا الجنوبية، و100 ألف وحدة بالأحساء بالشراكة مع الصين، وبناء 100 ألف وحدة سكنية أخرى بعدد من المناطق بالتعاون مع مطورين محليين.

من جهته، أوضح عضو الجمعية السعودية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث، أن حل أزمة الإسكان نال اهتمامًا كبيرًا في ميزانية 2017م ، مشيرا إلى أن أزمة السكن تتعلق بالقدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وتوفير التمويل اللازم دون كلفة مرتفعة.

من جهة ثانية قررت وزارة الإسكان، تسجيل فاتورة عدادات الكهرباء باسم المستأجر للعقار السكني أو التجاري تحت مسمى (مستفيد) طوال فترة الإيجار، وسيوقف بمجرد إخلاء السكن، وذلك على غرار نظام (تم) الخاص بتأجير السيارات، حيث سيتم تفعيل ذلك ضمن خدمة “إيجار” الجديدة، والذي يسهم في تقدير المعونة الحكومية.