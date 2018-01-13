300 طالب يشاركون في ملتقى الأكاديمية الوطنية للطاقة

الدمام-حمودالزهراني

أقيم الملتقى الأول للأكاديمية الوطنية للطاقة بفندق القصيبي بالخبر برعاية مجموعة الشريف القابضة وافتتح الملتقى بكلمة مدير تطوير الأعمال بالأكاديمية المهندس احمد الغامدي رحب خلالها بالحضور وبالشركات الداعمة والمشاركة في الملتقى .والقى مدير الأكاديمية المهندس احمد العيسى كلمة تعريفية عن الأكاديمية وسلط الضوء على مستقبلها الواعد من أجل التنمية البشرية ورفع الكفاءة واسهامها بدور كبير وفعال في رفع مستويات الجودة الوظيفية وتأهيل الكوادر لدعم عدد كبير من الشباب الطموح والدفع بهم في أحد أبرز المجالات الاقتصادية وهي مجالات الطاقة المختلفة . الجدير ذكره أن الملتقى شهد اقبالاً ملحوظاً من قبل المهتمين المتقدمين حيث تم حضور أكثر من 300 طالب يرغبون الالتحاق بالأكاديمية.