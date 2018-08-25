3000 حاج يغادرون عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار

أكد مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد بن محمد القحطاني أن المرحلة الثانية والأخيرة لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بدأت بتواجد جميع القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة بمدينة الحجاج، لتوديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مدينة الحجاج بالمنفذ في طريقهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك حج هذا العام.

وأوضح أن جوازات المنطقة جندت كل طاقتها المادية والبشرية لخدمة الحجاج المغادرين إلى أوطانهم ، الذين بدؤوا في الخروج من مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ، بعد أن قدمت لهم الخدمات أثناء قدومهم في المرحلة الأولى.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن جوازات المنطقة أنهت حتى يوم أمس عملية خروج لحوالي 3000 حاج من جنسيات متعددة وسط منظومة من الخدمات والتسهيلات تقدمها جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار , وتوجيه سموه ببذل الجهود كافة لخدمة الحجاج المغادرين على أكمل وجه في تنفيذ هذه المرحلة امتدادا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.

وأضاف العميد القحطاني أن مدينة الحجاج استقبلت حوالي 28 ألف حاج وحاجة من جنسيات عربية وآسيوية وبعض الجنسيات الأوروبية، قدموا لأداء مناسك حج هذا العام، مشيراً إلى أنه خلال مغادرتهم ستقدم لهم الخدمات كافة بالمنفذ، منوها بمتابعة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لأعمال جوازات المنطقة وجهودها في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لتسهيل خروج الحجاج وعودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.