3000 مصنع في أول مدينة (سعودية تركية)

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جدة ــ البلاد

كشف رئيس الغرفة التجارية بالمدينة المنورة منير محمد بن ناصر، عن بدء العمل في المدينة الصناعية السعودية التركية، نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقال ابن ناصر: إن المدينة تضم 3 آلاف مصنع سوف تنتج 80-90 من الصناعات المتنوعة، على غرار نظيرتها في إسطنبول.

وأضاف: إن الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة وشركة جزيللار التابعة للغرفة التجارية في جبزي التركية، وقعتا اتفاقية تعاون لإقامة مدينة صناعية بمواصفات عالمية في المدينة المنورة برأسمال سعودي تركي مشترك، تقدر قيمته بنحو 188 مليون ريال.

وأرجع ابن ناصر اختيار شركة جزيللار لتنفيذ المشروع، إلى ما تمتلكه من خبرات في هذا الجانب، حيث أنشأت وشغلت مدينة جبزي، وهي من أكبر المدن الصناعية بالقرب من إسطنبول، إضافة إلى إنشائها، وتشغيلها عددًا من المدن الصناعية حول العالم.