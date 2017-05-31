31 فرقة و1600 متطوع ومتطوعة.. الهلال الأحمر بالمدينة يبدأ بتنفيذ برنامج العمرة

المدينة المنورة -جازي الشريف

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة بشهر رمضان المبارك في المدينة المنورة ، وذلك بناءً على ما اعتمده معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بالمنطقة خالد بن مساعد السهلي أن الخطة تهدف الى تقديم الخدمات الطبية الاسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية للمدينة المنورة ، وتشمل تشغيل اربع عنايات طبية متقدمة في ساحات المسجد النبوي الشريف بالاضافة إلى تغطية المناطق المركزية بالمدينة والطرق المؤدية لها ويقوم على تنفيذ هذه الخطة 14 مركزا إسعافياً داخلياً وبطريق الهجرة تحوي اكثر من 31 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز بالاضافة الى 5 فرق استجابة متقدمة ، ويقوم على تنفيذ الخطة مايفوق ٤٠٠ فردا مكلفين بالعمل الإضافي ، ومدعومين بما يفوق الخمسون آلية متقدمة التجهيز. بالاضافة لاكثر من 1600 متطوع ومتطوعة يعملون من خلال التواجد في المسجد النبوي والتغطية الإسعافية في جميع اقسامه وساحاته .

يتكون فريق الطوع النسائي من 950 متطوعة يعملن على مدار الساعة في الاقسام النسائية و 650 متطوع رجالي يعملون في الاقسام الرجالية بالمسجد النبوي و تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء موسم العمرة كما يشتمل التجهيز للتطوع على عربات كهربائية و اجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق كما تم تخصيص احدى القنوات اللاسلكية لتيسير اعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي .

وقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة مساء البارحة اتصالاً هاتفياً من معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم نقل لهم ولجميع العاملين بالميدان من خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقدم شكره على ما يقدمونه من خدمات ، كم حثهم على مضاعفة جهودهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – لما فيه خدمة المرضى والمصابين وزائري المسجد النبوي الشريف ، ووصف عملهم بالإنساني النبيل.

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