31 مليار ريال أرباح الشركات السعودية بالربع الأول

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الرياض ــ البلاد

سجلت ارباح الشركات السعودية المدرجة في السوق مجتمعة ارتفاع ما نسبته 39%، اذ بلغت 31 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري 2017، مقارنة مع 22 مليار ريال في الفترة نفسها من 2016.

ويعود الارتفاع إلى وجود ارباح غير متكررة للشركة السعودية للكهرباء في الربع الأول، تتمثل في إلغاء الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية عام 2016، وذلك بتخفيض بند المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي، واثباته كايرادات غير متكررة في قائمة الدخل الشامل للفترة المالية الحالية لعام 2017 والبالغ 6.1 مليار.

يضاف إلى ذلك النمو الذي حققه قطاع البتروكيماويات بنسبة 98% ليصل إلى 7.2 مليار ريال مقابل 3.6 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.