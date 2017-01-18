3145 متقدمًا للدراسات العليا بجامعة الملك خالد

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أبها – مرعي عسيري

بلغ عدد المتقدمين على برامح الدراسات العليا بجامعة الملك خالد للعام الجامعي 1438 /1439هـ (3145) طالبًا وطالبة، في مختلف التخصصات، منهم (993) في برامج الدكتوراه، و(686) طالبا، و(307) طالبات، و(2152) ببرامج الماجستير، منهم (824) طالبًا و (1328) طالبة.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن بوابة القبول الإلكترونية لبرامج الدراسات العليا أغلقت مساء السبت الماضي، وذلك بعد أن أتيح القبول من خلال البوابة الإلكترونية لمدة ثلاثة أسابيع ، مشيرًا إلى أن برامج الدراسات العليا بالجامعة وصلت إلى 30 برنامجا في مختلف التخصصات.