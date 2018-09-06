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ضمن برنامج "المخيم الصيفي"

32 ألف شاب وفتاة التحقوا بـ74 ألف دورة تدريبية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / ذو الحجة / 1439 هـ       6 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، عن التحاق أكثر من 32 ألف طالب وطالبة وخريجي الجامعات، بأكثر من 74 ألف دورة تدريبية ضمن برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني، عبر منصة دروب للتدريب الإلكتروني، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز.
واشتملت نشاطات “المخيم الصيفي” الذي اختتم الجمعة الماضية، على أربعة مسارات تدريبيّة هي: القيادة
وإدارة المشاريع، والعمل عن بعد، ومهارات التواصل، والتي تعد من أكثر المسارات طلبًا في سوق العمل
وذلك تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وشهد المخيم الصيفي الإلكتروني منذ إطلاقه، إقبالًا ملحوظًا من المتدربين والطلاب وخريجي الجامعات

حيث قد قدّم مجموعة من المتخصصين بجامعة الملك عبدالعزيز، جلسات تفاعلية بُثّت عبر منصة دروب بشكل مباشر

من ضمن أنشطة المخيم الصيفي الإلكتروني.

ibrahim

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