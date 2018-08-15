32.5 ألف موظف يقدِّمون الخدمات الصحية والطبية للحجاج

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ عدد القوى العاملة في تقديم الخدمات الصحيَّة والإسعافية لضيوف الرحمن هذا الموسم بلغ أكثر من 32.579 فردًا (منهم 9.216 امرأة) من منسوبي وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومنسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ولفتت إلى أنَّ القوى العاملة التي تقدِّم الخدمات الصحية من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية، الذين يبلغ عددهم أكثر من 959 فريقًا طبيًا وإسعافيًا يقدمون خدماتهم لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الهيئة أنها تقدم خدمات صحية متخصصة مجانية تقدمها وزارة الصحة عبر طواقم متخصصة من الأطباء، والصيادلة، والممرضين، والفنيين، والإداريين يتجاوز عددهم 29.495 فرد، وتشمل الخدمات العلاجية التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن: عمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، والمناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.

وبلغ عدد المستشفيات العاملة 25 مستشفى داخل مكة والمشاعر مجهزة بأكثر من 4.814 سرير طبيّ، وبلغ عدد المراكز الصحية 153مركزًا مجهزًا بكافة الإمكانات الصحية والطبية والإسعافية، إضافة إلى 106 فرق ميدانية في المشاعر وداخل مكة وخارجها، و 100 سيارة إسعاف صغيرة، تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة، للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الميدان، بالإضافة إلى 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز.