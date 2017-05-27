32.6 مليون نسمة سكان المملكة و37 % أجانب

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جدة – البلاد

كشفت البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع عدد سكان المملكة إلى 32.6 مليون نسمة في النصف الأول من عام 2017 وبزيادة بلغت حوالي 870 ألف نسمة مقارنة بنهاية 2016.

وبحسب بيانات الهيئة فقد بلغ عدد المواطنين والمواطنات السعوديين حوالي 20.4 مليون نسمة وهو ما يعادل 63 % من إجمالي عدد السكان.

أما عدد السكان غير السعوديين فبلغ 12.2 مليون نسمة وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان.

وفيما يخص توزيع عدد السكان بحسب فئات العمر، فقد أشارت الإحصائية إلى أن أكثر من ثلث عدد السكان في المملكة يتركز بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة أي ما نسبته 40%.