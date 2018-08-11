323 مخالفة لضريبة القيمة

الرياض- البلاد

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 323 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، ضمن إطار حملتها التفتيشية في المراكز التجارية ومحلات بيع الجوالات والأجهزة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

واستهدفت الحملة الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة، مطلع الأسبوع الجاري 1876 موقعاً بمختلف مناطق المملكة، وتركزت المخالفات على عدم التزام المنشآت باستخدام نماذج الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة،

وعدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وإصدار فاتورة من قبل منشأة غير ملتزمة بمتطلبات الفاتورة الضريبية.