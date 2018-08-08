33 جهة تشارك في تنفيذ خطة الطوارئ في الحج

مكة المكرمة- البلاد

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في مؤامر صحفي أمس جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1439هـ بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر من خلال خطط تفصيلية بمشاركة بمشاركة أكثر من 33 جهة حكومية واستشارية تشارك في تنفيذ خطة الدفاع المدني للطوارئ في الحج.

وفي مستهل اللقاء, أكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء سالم بن مرزوق المطرفي, أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تبذل جهوداً كبيرة لتسخير جميع الإمكانات البشرية والآلية لتنفيذ خطة متكاملة تضمن أداء الحجاج لفريضة الحج بكل يسر وسهولة، لافتاً إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تنفذ خطتها ضمن الخطة العامة للطوارئ بالحج التي تضم 18 ألف رجل دفاع مدني وأكثر من 3 آلاف آلية لمواجهة جميع المخاطر الافتراضية التي تضمنتها الخطة، وذلك بإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية وبمتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية ، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج المركزية بالمدينة المنورة.

وأفاد اللواء المطرفي, أن خطة الدفاع المدني تهدف إلى توفير السلامة وحماية الحجاج من المخاطر المحتملة منذ دخولهم الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين, لافتا إلى أن خطة الدفاع المدني خلال موسم الحج تنفذ من خلال ثلاثة محاور, حيث يعنى المحور الأول بالجانب الوقائي والمتمثل في معرفة المخاطر التي من الممكن أن تقع – لا قدر الله – ورفع الإجراءات والتدابير التي تخفف من المخاطر المحتملة، أما الجانب الثاني هو ما يُعنى بأعمال التدخل والمواجهة من خلال القوات الميدانية التي تباشر أي حدث من الأحداث في الوقت والمكان المناسبين، فيما يختص الجانب الثالث بالأعمال المساندة التي تدعم جميع الأعمال الميدانية وهي أعمال مكملة لجميع الإجراءات لتكون المحصلة النهائية سلامة حجاج بيت الله الحرام وتكملة مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

من جانبه أوضح مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج للعمليات اللواء حمود بن سليمان الفرج, أن خطة الدفاع المدني تركز على الجانب الوقائي، والسلامة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات.

من جهته أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة العميد عبد الرحمن بن عبدالحميد الحربي, أنه تم اعتماد الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني بالمدينة المنورة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة بناءً على قرار سمو وزير الداخلية، حيث سخرت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة جميع إمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال إقامتهم بالمدينة المنورة واتخذت الاستعدادات من خلال ثلاثة محاور .

بدوره أفاد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد خالد بن عبد الكريم العودة, أن قوات الدفاع المدني بمشعر تتولى الجانب التنفيذي في منى لتحقيق الهدف العام من خطة الدفاع المدني وهو تأمين السلامة والوقاية من المخاطر, مبينا أن الاستعدادات تبدأ من وقت مبكر ” من نهاية موسم الحج السابق” للاستفادة مما رصد سابقاً حيث يتم خلال الفترة ما قبل المباشرة في مشعر منى إعادة تحديد وتحليل المخاطر المحتملة فيما يتم بعد المباشرة تجهيز الآليات والقوى البشرية وتنفيذ عدد من الجوانب المتعلقة بالتدريب، أو التجهيز للجوانب الفنية بهدف التهيئة للعمل في المشعر، وبعدها يتم الوصول إلى الجاهزية الكاملة للعمل، هذا ما يتعلق بفرق التدخل.

وقال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة العميد عبدالله بن عيد القرشي: إن الخطة التفصيلية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني بمكة المكرمة تنبثق من الخطة العامة لمواجهة الطوارئ والمعتمدة من سمو وزير الداخلية, لافتا إلى أن الهدف العام للخطة يتمثل في تهيئة وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الحجاج والمواطنين في العاصمة المقدسة وتوفير السلامة لهم من جميع الأخطار.

وتحدث المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني في الحج العقيد محمد بن مرعي القماش, عن قيام المديرية العامة للدفاع المدني بتأهيل ورفع كفاءة منسوبيها من خلال برامجها التدريبية المختلفة.