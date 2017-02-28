35 ألف لاجىء سوري استفادوا من 115 ألف قطعة شتوية

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عمان – واس

استكملت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع المساعدات الشتوية والحقيبة الصحية على الأشقاء اللاجئين السوريين المقيمين داخل مخيم الأزرق واصلة لمحطتها السادسة والثمانون من خلال 8 محطات متتالية من برنامج “شقيقي دفؤك هدفي 4 “و” شقيقي صحتك غالية” بإجمالي بلغ (115.297) قطعة شتوية و (12.428) حقيبة العناية الصحية نفذتها داخل المخيم بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمجلس القومي النرويجي للاجئين ، واستفاد منها حوالي 35 ألف لاجىء سوري داخل مخيم الأزرق.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة السعودية ما زالت تقوم بتنفيذ برنامجها الشتوي “شقيقي دفؤك هدفي 4″ بالإضافة إلى البرامج المستحدثة كبرنامج ” شقيقي صحتك غالية ” و”برنامج شقيقي سفرتك هنيه ” وذلك نظراً لاستمرار التقلب في الأحوال الجوية الذي تشهده منطقة بلاد الشام و تدني درجات الحرارة في المساء وساعات الفجر الباكر وحاجة الأشقاء السوريين لمواد العناية الشخصية في مثل هذه الظروف.

وأشار السمحان إلى أن هذا الدور الإنساني والإغاثي هو امتداد لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – والتي تولي الجانب الإنساني الاهتمام الكبير ، مقدماً شكره وتقديره لشركاء النجاح في العمل الانساني متمثلين بالحكومة الأردنية على حرصها الدائم على تذليل الصعاب لايصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها والمسؤولين في المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمجلس القومي النرويجي للاجئين في مخيم الأزرق على التنسيق والجهود العلمية في تسهيل عمليات التوزيع على المستفيدين .