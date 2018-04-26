35 دولارا سعر متوقع لتذكرة السينما

لاس فيجاس ــ بلومبرج

توقع الرئيس التنفيذي لشركة AMC أول مشغل لدور العرض السينمائية في المملكة آدم آرون، أن يرتفع سعر التذاكر الذي يبلغ 20 دولاراً أميركياً، ليبلغ ما بين 30 و35 دولارًا في غضون أشهر قليلة؛ وفقا لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وقال آرون في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” بمدينة لاس فيجاس، على هامش “سينماكون” مؤتمر الرابطة الوطنية لأصحاب المسارح: “أراهنكم أننا نقترب من 30 إلى 35 دولارًا”، فدور العرض مفتوحة للجميع ، والتذاكر المخصصة لليوم الثاني، تباع في أقل من دقيقة.

ومن المرجح أن تكون قصة فوكس للرسوم المتحركة عن الثور “فرديناند” أول فيلم من إنتاج شركة فوكس يعرض في المملكة.