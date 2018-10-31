35 مليار دولار مساعدات من المملكة لعدد من الدول

جدة ــ البلاد

كشفت منصة المساعدات السعودية عن إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة إلى عديد من الدول حول العالم، حيث يقدر المبلغ الإجمالي بـ35 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب من 132,375 مليار ريال سعودي.

وبلغ عدد المشاريع الإنسانية والتنموية والخيرية 1305 مشروعات؛ حيث وصل المبلغ الإجمالي إلى 33,390 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب من 125,213 مليار ريال سعودي استفاد منها 79 دولة حول العالم.

ووصلت المساهمات المالية في المنظمات والهيئات الدولية إلى 515 مساهمة تقدر بـ1,910 مليار دولار أمريكي، ووصل عدد الجهات المستفيدة إلى 49 جهة. وتصدرت اليمن المركز الأول بين أعلى خمس دول مستفيدة بـ338 مشروعا بإجمالي 13.4 مليار دولار، ثم سوريا بـ209 مشروعات بقيمة 2.7 مليار، وفي المركز الثالث (مصر) بـ21 مشروعاً باجمالي 1.9 مليار دولار، وموريتانيا رابعاً بـ15 مشروعاً بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم في المركز الخامس (النيجر) بـ7 مشروعات قيمتها 1.2 مليار.

أما أعلى خمس جهات مستفيدة فجاءت الأمم المتحدة في الصدارة بـ46 مساهمة بقيمة 309 ملايين دولار، ثم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمساهمتين، و23 مساهمة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 225 مليون دولار، و4 مساهمات للبنك الإسلامي للتنمية، ومساهمتين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.