35% من الأطفال يعانون من الربو والشخير

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الرياض ــ البلاد

كشفت دراسة علمية حديثة أعدتها الجمعية العالمية لاضطرابات النوم، أن35 % من الأطفال يعانون الربو والشخير، وان 25% من الأطفال في سن المدرسة يتعرضون لنوع واحد أو أكثر من اضطرابات النوم.

وقالت الدراسة ان 50-70% من اضطرابات النوم يصاب بها أطفال التوحد، وبشكل أعلى في ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين أن 60% من الأطفال المصابين بالربو لديهم مشاكل بالنوم، وذلك لنقص جودة النوم أو بسبب الكحة، و12% من الأطفال يعانون من الشخير، ومنها 3-5% منهم يعانون من متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم.

وقال استشاري الصدرية الدكتور عبدالله الشمراني أن 23% من الأطفال يعانون من الربو و5% منه مسيطر عليه، و31% من امراض الربو جزئي في حين أن 64% غير مسيطر عليه، وعدد الشمراني خلال حديثه امام الملتقى التوعوي الأول للأمراض التنفسية عند الأطفال الاسباب المثيرة للربو ومنها : الضغوط النفسية والصراصير والتدخين والزكام والغبار والحيوانات والأزهار والفيروسات ودخان المصانع.