353 نزيلاً في سجون عسير يؤدون اختباراتهم

شارك عبر واتساب

اطلع مدير السجون بمنطقة عسير العميد مبارك السليس اليوم, على سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني، لعدد من نزلاء سجون المنطقة، الذين يواصلون تعليمهم الجامعي في جامعة الملك خالد بأبها .

وأوضح السليس أنه ينتظم في هذه الاختبارات 78 طالباً في عدد من التخصصات العلمية، مؤكدا أن التعليم من أولويات التأهيل والإصلاح، وأن تعليمات ولاة الأمر تركز على الاهتمام بالجانب التعليمي لما له من دور بارز في تقويم السلوك .

وأشار إلى أن هناك نزلاء آخرين يؤدون اختباراتهم في مراحل التعليم العام، وصل عددهم هذا العام إلى 275 نزيلا، ليصبح العدد الاجمالي للنزلاء الذي يؤدون الاختبارات في جميع المراحل التعليمية 353 نزيلاً.