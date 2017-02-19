36 ألف متبرع بالدم بمدينة الملك عبد الله الطبية

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مكة المكرمة – البلاد

وفرت وزارة الصحة أحدث الأجهزة الطبية لبنك الدم بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة لتواكب الخدمات المتخصصة المقدمة للمرضى .

وأوضحت الإدارة الطبية بالمدينة الطبية أنه تم توفير أجهزة حديثة لفصل مكونات الدم بعد أن يتم فحصها وتقييمها ومعايرتها وتتميز بالسرعة في الإنجاز وتوفير الوقت والأيدي العاملة والثبات والجودة العالية للمكونات الدموية, لافتة إلى أن بنك الدم بمدينة الملك عبد الله الطبية يمتلك جهاز لتشعيع الدم والصفائح الدموية لمواكبة الخدمات المتخصصة المقدمة للمرضى ويعد أكبر مركز لمعالجة الأورام بمستشفيات وزارة الصحة في المنطقة الغربية .

وأفادت أن عدد المتبرعين بالدم منذ افتتاح بنك الدم بالمدينة الطبية بلغ 36563 متبرعا مبينة أن نسبة التبرع الطوعي في زيادة مستمرة حيث بلغت حوالي 25% من إجمالي عدد المتبرعين كما أن نسبة الأمراض المعدية التي تنتقل بواسطة الدم متدنية جداً حيث بلغت 5.06 % من إجمالي عدد المتبرعين ويعود ذلك إلى العمل بنظام انتقاء المتبرعين ونظام رفض المتبرعين السابقين بالأمراض المعدية التي تنتقل بواسطة الدم وكذلك التحسن التدريجي والمستمر في نسبة المتبرعين المتطوعين السليمين.

وأكدت أن من فوائد التبرع بالدم تنشيط خلايا نخاع العظام للمتبرع، مما يزيد من فاعليتها ويجدد نشاطها، فتفتح المزيد من خلايا الدم الجديدة، فضلا عن فوائده الإنسانية، والمشاركة في إنقاذ حياة إنسان في احتياج مُلح للدم مضيفه انه تم توفير أجهزة أخرى حديثة ومتطورة لفصل الدم الآلي لسحب الصفائح الدموية والخلايا الجذعية وتغيير الدم ومكوناته حيث بلغ عدد المتبرعين بالصفائح الدموية بأجهزة السحب الآلية 2728 متبرعا وعدد الوحدات المتبرع بها 4364 وحدة صفائح دموية، وتم تغيير الدم ومعالجة عدد 72 مريضا وذلك بعمل 463 جلسة علاجية.