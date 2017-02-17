36 ألف متبرع لبنك الدم بمدينة الملك عبد الله الطبية

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نجح بنك الدم بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدّسة في استقطاب أحدث الأجهزة الطبية لتواكب الخدمات المتخصصة المقدمة للمرضى، حيث تم توفير أجهزة حديثة لفصل مكونات الدم بعد أن يتم فحصها وتقييمها ومعايرتها وتتميز بالسرعة في الإنجاز وتوفير الوقت والأيدي العاملة والثبات والجودة العالية للمكونات الدموية.

وأوضحت الإدارة الطبية انه بلغ عدد المتبرعين بالدم منذ افتتاح بنك الدم 36563 متبرع ونسبة التبرع الطوعي في زيادة مستمرة حيث بلغت حوالي 25% من إجمالي عدد المتبرعين كما ان نسبة الأمراض المعدية التي تنتقل بواسطة الدم متدنية جداً حيث بلغت 5.06 % من إجمالي عدد المتبرعين ويعود ذلك الى العمل بنظام انتقاء المتبرعين ونظام رفض المتبرعين السابقين بالأمراض المعدية التي تنتقل بواسطة الدم وكذلك التحسن التدريجي والمستمر في نسبة المتبرعين المتطوعين السليمين.

وأكدت إن من فوائد التبرع بالدم تنشيط خلايا نخاع العظام للمتبرع، مما يزيد من فاعليتها ويجدد نشاطها، فتفتح المزيد من خلايا الدم الجديدة، فضلا عن فوائده الإنسانية، والمشاركة في إنقاذ حياة إنسان في احتياج مُلح للدم مضيفه انه تم توفير أجهزة أخرى حديثة ومتطورة لفصل الدم الآلي لسحب الصفائح الدموية والخلايا الجذعية وتغيير الدم ومكوناته حيث بلغ عدد المتبرعين بالصفائح الدموية بأجهزة السحب الآلية 2728 متبرع وعدد الوحدات المتبرع بها 4364 وحدة صفائح دموية، وتم تغيير الدم ومعالجة عدد 72 مريض وذلك بعمل 463 جلسة علاجية.

ولفتت الى ان بنك الدم بمدينة الملك عبد الله الطبية يمتلك جهاز لتشعيع الدم والصفائح الدموية لمواكبة الخدمات المتخصصة المقدمة للمرضى ويعد أكبر مركز لمعالجة الأورام بمستشفيات وزارة الصحة في المنطقة الغربية كما ان هذا الجهاز هو الوحيد في العاصمة المقدسة حيث تم تشعيع 5411 وحدة ويتم تشعيع الدم لكافة بنوك الدم في العاصمة المقدسة مبينه أن هناك نظام معلوماتي الكتروني عالمي لخدمات نقل الدم لضمان سلامة الخدمات المقدمة للمرضى ومواكبة التطور المعياري في هذا المجال.