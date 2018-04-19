36 شاحنة لمركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة

عبرت اليوم منفذ الوديعة 36 شاحنة سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متجهه لليمن تحمل 469 طنا و 483 كيلو غراما من المواد الإغاثية والإيوائية والأدوية.

وتوجه منها 26 شاحنة إلى محافظة مأرب تحمل 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 375 طنا

وتزن السلة الواحدة 74 كيلو غراما تكفي 6 أشخاص، بالإضافة إلى 43 طنا و 173 كلغم من المواد الإيوائية

بينما توجهت 10 شاحنات لعدن تحمل 42 طناً و221 كلغم من المواد الإيوائية و 9.89 طن من الأدوية.

وتأتي هذه القافلة الإغاثية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة وفي إطار المشروعات التي يقدمها المركز

للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها.