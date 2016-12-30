“36 ” مدرسة بمكة المكرمة تواصل تفعيل قيمة ” تعظيم البلد الحرام “

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ضمن مشروع مجتمع القيم النبوية تواصل 36 مدرسة من مدارس تعليم منطقة مكة المكرمة.

تفعيل حقيبة “تعظيم البد الحرام” تحت شعار: “أحب مكة” .

وتضم جميع المراحل التعليمية الثلاث “الابتدائية والمتوسطة والثانوية وبعض من المعاهد التعليمية للبنين والبنات ” .

وتنوعت طرق تفعيل حقيبة “تعظيم مكة” من دروس تربوية وكلمات وعظيه ومسابقات هادفة وزيارات لمعالم مكة المكرمة التاريخية وإنتاج مقاطع مرئية توضح حرمة مكة وبعض خصائصها .

كما اشتملت الحقيبة على بعض الرسومات التشكيلة من إعداد الطلاب والطالبات.

تعبر عن حبهم لمكة المكرمة وسطروا أجمل العبارات تناولت الاستشعار بشرف الجوار وقداسة المكان .

يُذكر أن الحقيبة تتضمن أربعة مفاهيم وهي :-

شرف الجوار وقداسة المكان والاستمتاع بالبيت الحرام والحفاوة وحسن المعاملة وكل مفهوم له وقت محدد ومسار خاص وفق آلية معينة طيلة العام الدراسي.