36.5 مليون على (جوجل بلاي) مهددون بالخطر

جدة ــ وكالات

افاد فريق بحثي بـ”تشيك بوينت” بوجود برمجيات خبيثة واسعة النطاق على متجر برمجيات أندرويد الرسمي المسمى جوجل بلاي، ويطلق على هذه البرمجيات الضارة اسم Judy “جودي”، وهي برمجيات adware تلقائية النقر، فيما قد يعتبر بحسب تشيك بوينت أكبر حملة برمجيات خبيثة وجدت على متجر جوجل بلاي. وعثر الفريق البرمجيات ضمن 41 تطبيقا جرى نشرهم من قبل شركة كينيويني Kiniwini التي تتخذ من كوريا مقرا لها، ونشرت تحت اسم شركة إنيستوديو كورب ENISTUDIO Corp، حيث تستعمل تلك البرمجيات الضارة الأجهزة المصابة لتوليد كميات كبيرة من النقرات الاحتيالية على الإعلانات، مما يولد إيرادات للأشخاص الذين يقفون خلفها.

وقد حصلت تلك التطبيقات الخبيثة على معدل انتشار كبير يصل بين 4.5 مليون و18.5 مليون عملية تنزيل.

مرتبط