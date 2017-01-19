37 مهرجانا بالمناطق و47 مليون رحلة سياحية

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جدة – البلاد

تستقبل مناطق المملكة إجازة منتصف العام الدراسي التي تبدأ أوآخر الأسبوع القادم37 مهرجانًا منوعًا، تتميز بتنوع أنماطها، وشمولها لفعاليات تراثية وسياحية ورياضية وثقافية، إضافة إلى ترويج المنتجات الشعبية والزراعية، والحرف اليدوية، والسياحة الشتوية والصحراوية وغيرها.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع التسويق والبرامج في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالله بن عبدالملك المرشد، أن مهرجانات إجازة منتصف العام التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجالس التنمية السياحية في المناطق وشركاء الهيئة من المتوقع أن تدر عوائد اقتصادية على المناطق والمواطنين نتيجة زيادة الحركة السياحية المحلية وتبلغ 37 مهرجاناً .

إلى ذلك كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن عدد الرحلات السياحية المحلية في المملكة خلال عام 2016 تجاوز 47.5 مليون رحلة مقارنة بنسبة ارتفاع تبلغ 2.3%، بالعام 2015 الذي تجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية فيه 46.5 مليون رحلة.

وأشـار التقرير إلى أن قيمة الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية خلال العام الفائت تجاوزت 44.9 مليار ريالاً، بنسبة انخفاض تقدر بـ 6.4%. عن العام 2015م ، مشيرا إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية للسياحة المحلية في عام 2016، لتصل إلى 243.5 مليون ليلة سياحية مقارنة بـ 240.6 مليون ليلة في ،2015 بنسبة نمو قدرها 1.2%.