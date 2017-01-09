4 آلاف رخصة محل و13 ألف شهادة صحية بالمدينة

شارك عبر واتساب

المدينة المنورة -جازي الشريف

أوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس محمد بن عبدالله سليهم ، أن عدد الرخص التجارية التي أصدرتها أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الربع سنة الأولى من مطلع هذا العام بلغ 4455 آلاف رخصة لجميع البلديات بالمدينة المنورة، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات الصحية الصادرة (جديد – تجديد) خلال الربع الأول 13879 ألف شهادة صحية.

وبين سليهم أنه ضمن برنامج الإصحاح البيئي والاستدامة البيئية للأمانة نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة بالشراكة مع إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة برنامجا موجها لعدد من المدارس، والذي استهدف الطلاب بالمراحل المختلفة؛ حيث شمل البرنامج إلقاء المحاضرات التوعوية وايضاً إهداء لوحات توعوية لعدد ١٦مدرسة تحث الطالب في المحافظة على البيئة وتعزيز الإصحاح البيئي.

وأضاف: إن الأمانة عقدت خلال الفترة ذاتها عدد من الدورات التدريبية، منها دورة بعنوان (ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق المكافحة المتكاملة لآفات الصحة العامة) والتي تنظمها (وكالة الخدمات – الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية) ، وذلك في إطار جهودها لرفع كفاءة العاملين الذين يشرفون على مكافحة الحشرات، وتقع على عاتقهم مسؤولية مكافحتها وحرصاً من الأمانة في تدريب المختصين في مثل هذه الدورات التدريبية، والتي تستهدف المتخصصين في الأمانة وجميع البلديات الفرعية والضواحي التابعة لها.

وقال سليهم: إن أمانة المدينة وقعت خطة عمل رئيسية لإدارة النفايات في منطقة المدينة المنورة بين أمانة منطقة المدينة المنورة، ومعهد الصناعة والتكنولوجيا البيئية في جمهورية كوريا الجنوبية .

وعن الحملات التوعوية ذكر المهندس محمد سليهم، أن الأمانة دشنت خلال الربع سنة الأول لعام 1438هـ ممثلة بالإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية وذلك بواسطة لوحات الميجا كوم على الشوارع الحيوية التي تتيح تحقيق أـكبر قدر ممكن من المشاهدات وبالتالي تحقيق الهدف المرجو من التوعية، حيث تشمل الحملة 90 لوحة مختلفة الصور والعبارات التوعوية حول الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة والنظافة.

وفي مجال المكافحة خلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية متمثلة في إدارة الصحة العامة و من خلال المشروعات التابعة لها بأعمال المكافحة في عدد 22193 منزلا في نطاق المدينة المنورة و ضواحيها، كما تمت معالجة عدد 33 بدروما و تم تعليق عدد 864 مصيدة فرمونية للذباب و 122 مصيدة للبعوض.

وعن دور وإنجازات إدارة البحوث والمختبرات البيئية التابع لأمانة منطقة المدينة المنورة بين مدير الإدارة العامة للوقاية الصحة البيئية محمد قاسم أن إدارة البحوث والمختبرات البيئية تقوم بأخذ عينات دورية من المطاعم، البوفيهات وبقية الأنشط الصحية التي تتعلق بالغذاء، وذلك لرفع مستوى صحة الغذاء وتعزيز صحة المواطن والمقيم.

حيث بلغت إجمالي عدد المحلات التي تمت زيارتها خلال الربع الأول من هذا العام 1261 محلا، فيما بلغ عدد العينات 4063 عينة، وبلغ أجمالي عدد العينات المطابقة 3714 عينة مطابقة، وبلغ إجمالي عدد العينات الملوثة 349 عينة.