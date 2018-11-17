4 آلاف ريال غرامة مالية لكل هكتارِ أعلافٍ مزروع بدون رخصة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة, أن يوم الخميس القادم 22 / 11 / 2018م، هو آخر يوم لتسجيل المزارع في برنامج “سجل”، التي ترغب بالاستمرار في زراعة الأعلاف وينطبق عليها الشروط التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً.

وأوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالوزارة المهندس محمد العبد اللطيف، أن من يزرع الأعلاف بدون رخصة زراعية بعد هذا التاريخ، يعد مخالفاً للنظام، وستُطبق بحقه العقوبات والغرامات المالية، مبيناً أن مقدار الغرامة 4000 ريال عن كل هكتار أعلاف مزروع بدون رخصة نظامية.

وعن آلية مراقبة المزارع وضبط المخالِف منها, أكد المهندس العبد اللطيف أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز برصد المخالفات وضبطها آلياً عبر الصور الفضائية, حاثاً أصحاب المزارع المحورية التي لم تسجل بسرعة الاستجابة لتوجيهات الوزارة والتسجيل في البرنامج.