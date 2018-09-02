4 أهداف (offside)

جدة – محمد صالح

في سابقة لم تحدث إلا في النادر، بعالم (الساحرة المستديرة) كرة القدم، وقع ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تحت (مصيدة التسلل)، أمس السبت خلال مواجهة التعاون ضمن ختام الجولة الأولى من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،

بعدما ألغى الحكم الدولي الهولندي بيورن كيبرز 4 أهداف أهلاوية سكنت مرمى (السكري)، إلا أن جميعها كانت (تسللاً صحيحاً).

وكان أول لاعبي (الأسود) الذي وقع في فخ المصيدة المهاجم المكسيكي تفاريس خلال أحداث الشوط الأول وتحديداً قبل هدف التعاون الأول، وشهد الشوط الثاني من المباراة إلغاء ثلاثة أهداف أهلاوية جميعها في مصيدة التسلل كان من نصيب (العقيد) المحترف السوري الهداف عمر السومة هدفان، أما آخر الأهداف الملغية لمصلحة الأهلي كان من نصيب المهاجم الدولي مهند عسيري.