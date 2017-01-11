4 خبراء يابانيين يشرفون على دورات مدربي الكاراتيه بالرياض وجدة

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الرياض- البلاد

تنطلق اليوم الأربعاء الدورة التدريبية لمدربي الكاراتيه، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه في الرياض وجدة لمدة 10 أيام تحت إشراف عدد من الخبراء والمدربين اليابانيين.

وكان فريق الخبراء اليابانيين، قد قام بزيارة لمقر اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ حيث اجتمع بالمدير التنفيذي للعلاقات الدولية الأمير خالد بن بندر، كما عقدوا اجتماعًا آخر برئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص بمقر الاتحاد بالمجمع الأولمبي، بحضور مدرب المنتخب عبدالفتاح النجار، ومنسوبي الاتحاد، حيث تم الإطلاع على برنامج الدورة، وأبرز ما سيتم تقديمه للمدربين. وأكد القناص أن زيارة الخبراء اليابانيين تأتي في إطار التعاون بين الاتحادين السعودي والياباني للكاراتيه، من خلال الاستفادة من الاتحاد الياباني الذي يعتبر من أميز وأقوى الاتحادات في اللعبة.