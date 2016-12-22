4 شركات تأمين تستحوذ على 59 % من الحصص السوقية في القطاع

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جدة ـــ البلاد

قالت شركة “البلاد المالية”: إن قطاع التأمين في المملكة يتسم بدرجة عالية من التركيز، حيث تستحوذ 4 شركات على 59 % من حجم سوق التأمين الإجمالي,

وكشفت الشركة في تقرير حديث لها أن 8 شركات أخرى استحوذت على 24% من حجم السوق، حيث تراوحت حصصها بين 2.5% و5.3%، فيما حازت 21 شركة مجتمعة على 17% من حجم السوق، حيث بلغت حصة كل واحدة منها أقل من 2%.

وسجلت شركة “بوبا” خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 أكبر نسبة ارتفاع في حصتها السوقية بنحو 2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 24.5%، تلتها ” تكافل الراجحي” بـ 1.7%.

فيما سجلت شركة “ميدغلف للتأمين” أكبر نسبة انخفاض في الحصة السوقية بـ 2.9%، تلتها شركة “الصقر للتأمين” بنحو 1.7%.

وأشارت البلاد المالية” إلى أن الدرجة العالية من التركز في السوق تشير إلى ضـعـف المنافسة بـيـن شـركات التأمين ، مبينة أنها تعتقد أن ذلك سيحفز المشرع لتقديم حوافز للاندماج مـا بـيـن الشـركات الـتـي سـيـؤدي الاندماج فيما بينها إلى تحقيق ميزات نسبية لها.