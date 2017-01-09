4 شركات عالمية تستوفي شروط الاستثمار المباشر في المملكة

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الرياض ــ البلاد

كشف محافظ هيئة الاستثمار المكلف، الأمير سعود الفيصل عن اسيتفاء أربع شركات أجنبية اشتراطات الاستثمار المباشر في المملكة، منذ أن سمحت السعودية للشركات الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق المحلية بنسبة 100 في المائة.

وقال: إن الشركات التي أتمت الاشتراطات؛ منها ثلاث شركات أمريكية، “فايزر، ثري إم، وداوكيميكال” ، اثنتان منها متخصصتان في الأدوية، وأخرى متخصصة في مجال بتروكيميكال، وشركة “هواوي” الصينية المتخصصة بالتقنية.

ولفت الأمير في حديثه للصحفيين على هامش افتتاح مصنع فايزر للأدوية، الي أن قطاع الأدوية يعد من أكبر القطاعات الصناعية في المملكة، حيث يبلغ حجم الاستثمار في القطاع تسعة مليارات دولار سنويا، وتعد سوق الأدوية في المملكة أكبر سوق في المنطقة، متوقعا ارتفاع حجم الاستثمار في القطاع إلى 15 مليار دولار خلال 2021، سيما مع استهداف الكثير من الشركات العالمية السوق السعودية .

منوها إلى دور الهيئة في جذب الاستثمار، وقال: إن الهيئة اتخذت خطوات متسارعة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، حيث أنشأت لجنة وزارية لتحسين بيئة الاستثمار، ولجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية يترأسها وزير التجارة والاستثمار، وتحتضنها الهيئة العامة للاستثمار، مضيفا: “تجتمع اللجنة بشكل أسبوعي مع الجهات الحكومية لتحسين الإجراءات والأنظمة.

وأبان أن هناك 300 مؤشر لهذه اللجنة، و300 نقطة تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وهو ما لمسه المستثمرون، مؤكدا أن هناك أولوية في التسهيلات للمستثمر المحلي، ونرغب في تشديدها بهدف الوصول إلى بيئة استثمار جيدة للجميع، حيث إن هناك كثيرا من الإجراءات التي سيشعر بها المستثمر سواء في تسهيل الإجراءات أو الربط الإلكتروني.