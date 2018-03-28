4 فناجين من القهوة تعادل سيجارة

جدة ــ وكالات

قد لايعلم الكثيرون بوجود رابط كبير بين تناول فنجان القهوة الصباحي، وتدخين السجائر، غير أن باحثين في جامعة نورث وسترن الأمريكية، أكدوا أن لكليهما ذات التأثير على الأجزاء من الدماغ.

ووجد الباحثون أن للقهوة تأثيرًا على التفاعلات الحيوية، التى تقوم بها الناقلات العصبية في نفس الجزء من الدماغ المرتبط بتأثير مخدر الحشيش، بحسب تقرير لموقع Metro البريطاني.

وقال الباحثون: إن الناقلات العصبية المتعلقة بنظام “المكافئة” في الدماغ –وهي ذاتها التي يؤثر عليها الحشيش- تنكمش بعد تناول ما معدله من أربعة إلى ثمانية فناجين من القهوة في اليوم. وذلك الانكماش هو ما يحدث بعد تعاطي الحشيش.