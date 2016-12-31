العدد 21800 31 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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4 مرشحين يتنافسون لخلافة عيد اليوم

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4 مرشحين يتنافسون لخلافة عيد اليوم
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الرياض -البلاد

تجرى اليوم بمجمع الملك فهد الثقافي بالرياض انتخابات اتحاد القدم السعودي لانتخاب الرئيس الذي سيخلف الرئيس المنتهية ولايته احمد عيد حيث سيتنافس أربعة مرشحين هم سلمان المالك ، الدكتور نجيب ابو عظمة ،عادل عزت وخالد بن معمر .هذا وستبدأ الانتخابات عند الساعة الـ 30 : 12 ظهرا ، وسيسبقها اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد عند الساعة 11 صباحاً. وكان المرشحون قد عرضوا برامجهم الانتخابية قبل يومين وقام كل منهم بزيارات مكوكية للعديد من الأندية.

التصنيف: الرياضة

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