4 ملايين ريال قرض خريجي الجامعات

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الرياض – البلاد

رفع صندوق التنمية الاجتماعية، سقف قروض خريجي الجامعات السعودية إلى 4 ملايين ريال، في مختلف الأنشطة. ودعا مدير عامّ الصندوق عبدالله بن عبدالرحمن النملة، الخريجين إلى التوجُّه للصندوق، للحصول على قروض ميسَّرة، وإنشاء مشروعات تخدم الوطن. مشيرًا أنَّ هناك طلابًا كانوا على مقاعد الدِّراسة، وتخرَّجوا وحصلوا على قروض، واليوم القيمة السوقيَّة لمشروعاتهم مليونيَّة.

وأكّد النملة، على هامش “ملتقى المهنة 2017″، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، أن بنك التنمية وأبوابه مفتوحة مرحِّبًا بالشباب الذي يجد في نفسه الكفاءة للعمل.

وأشار إلى أن البنك يقدم برامج دعم للأسر المنتجة والقطاع غير الربحي، كما أنه يولد وظائف للمواطنين بشكل شهري، وخلال عام 2016 استطاع توفير 9000 وظيفة للسعوديين، بمتوسط 750 وظيفة شهريًّا.