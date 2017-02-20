4 مليارات ريال إنفاق السعوديين على السياحة في إجازة منتصف العام

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جدة ــ البلاد

كشف تقرير لمركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن ارتفاع عدد السياح السعوديين الذين غادوا المملكة ابان إجازة منتصف العام بنحو 21.9 %، مقارنة بإجازة عام 1437هـ.

ووفقاً لتقرير أنفق 857 ألف سائح سعودي نحو 3.8 مليارات ريال خلال قضائهم إجازة منتصف العام الدراسي خارج المملكة.

فيما بلغ عدد السياح القادمين إلى المملكة في ذات الإجازة 238 ألف نسمة، بنسبة انخفاض تقدر بـ46 %، لينفقوا نحو 1.2 مليار ريال بنسبة انخفاض عن العام الماضي بلغت 47.3 %.

وقدر المركز عدد السياح المحليين في المملكة خلال فترة إجازة 1438هـ بمليوني سائح، بنسبة انخفاض 11% مقارنة باجازة نهاية الفصل الدراسي الأول عام 1437هـ، لكنهم أنفقوا نحو 1.9 مليار ريال بنسبة نمو 14% عن العام الماضي.