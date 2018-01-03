4 وزارات تتابع تطبيق برنامج التوطين الموجة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء ، أنها تتابع مع وزارات (الداخلية، التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية)، وإمارات المناطق وجهات عدة، تطبيق برنامج التوطين الموجة بالمناطق.

وأوضحت الوزارة، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، تقدم الدعم في مجالات عدة

منها التدريب والتأهيل اللازمين لتوطين الأنشطة المستهدفة، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة

لتأهيل الشباب عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للراغبين في العمل الريادي الحر.

وأضافت أن المنظومة تعمل ايضا على إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل

والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش

ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج “التوطين الموجه”

وتقديم دعم نقل المرأة العاملة من خلال مبادرة “وصول” ودعم ضيافة الأطفال من خلال مبادرة “قُرَة”.

ووقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً مذكرات تفاهم مع عدد من إمارات المناطق، لتطبيق التوطين الموجه في عدد الأنشطة، وذلك بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين فرص العمل في القطاع الخاص بما يوفر فرص العمل اللائقة لأبناء وبنات الوطن، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.