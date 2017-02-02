40 أسرة منتجة تشارك في ربيع البدائع

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البدائع- البلاد

جذب مهرجان ربيع البدائع ” 38 ” , الذي تنظمه بلدية البدائع في متنزهات الغضا على الدائري الشرقي للمحافظة , أنظار زواره بما يتضمنه من فعاليات متنوعة , ويعد جناح الأسر المنتجة وبيئته الجاذبة التي أوجدتها بلدية المحافظة داخل مقر المهرجان من أبرز أجنحة المهرجان .

وأوضحت المشرفة على جناح الأسر المنتجة أمينة الهدلاني , أن الأسر المشاركة تحظى بدعم وتنظيم جمعية فتاة البدائع الخيرية للتعريف بأعمالهن وعرض منتجاتهن حيث شارك في المهرجان أكثر من 40 أسرة منتجة , تنوعت أعمالهن ما بين إعداد الأكلات الشعبية والحرف اليدوية من حياكة الصوف والخياطة للأزياء الشعبية ، والعطارة والأعشاب.

وبينت الهدلاني أن بلدية محافظة البدائع هيأت المكان للأسر المنتجة مجاناً ,كدعم لتلك الأسر لعرض منتجاتهم للزوار , وهو المطلب الذي تتمناه أية أسرة منتجة من جميع القائمين على الفعاليات والمهرجانات ، مشيرةً إلى أن الفعاليات المصاحبة تستقطب الكثير من الزوار وهو ما يسهم في الطلب على المنتجات المعروضة .