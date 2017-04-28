40 جمعية بيئية تناقش دورها في رؤية المملكة

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جدة – عبد الهادي المالكي

برعاية معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي تطلق الهيئة الملتقى الأول للجمعيات والجهات التطوعية في مجال البيئة خلال الفترة 19-20 شعبان 1438هــ بجدة بحضور عدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة وأكثر من 40 جمعية بيئية و جمعيات النفع العام.

وبهذه المناسبة أوضح نائب رئيس الهيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد الانصاري بأن هذا الملتقى الذي وجه به معالي الرئيس العام يأتي في إطار حرص الهيئة على التعريف بدورها تجاه المجتمع وكذلك الاستفادة من معلوماتها للمهتمين ويهدف الملتقى لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية من خلال التنسيق المباشر مع الجمعيات البيئية وتحقيق أهداف الهيئة في الوصول إلى أعلى مستوى في الاتصال بالجمهور من خلال جمعيات النفع العام, وأن الهيئة تواصل جهودها في مجال تعزيز الوعي المجتمعي من خلال مبادراتها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة.

وأشار الأنصاري أن الملتقى يمتاز بمواكبته لرؤية المملكة 2030 التنموية، وذلك من خلال تخصيص الجلسة الرئيسة لمناقشة دور الجمعيات البيئية في مواكبة رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني

ويشمل برنامج الملتقى عدد من المحاضرات منها دور القطاع الحكومي والمنظمات البيئية و تجارب الجمعيات والجهات المشاركة وأفكار مقترحة في المبادرات التطوعية بالإضافة الى استعراض واقع العمل البيئي في المملكة ، و لقاء مفتوح مع نائب رئيس الهيئة لشؤون البيئة.