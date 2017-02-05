40 شاباً يقلعون عن التدخين في ( غادة الجنوب)

شارك عبر واتساب

جدة – إبراهيم المدني

اقلع 40 شابا عن التدخين وانضموا لبرنامج العلاج بالعيادة الثابتة لجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة وذلك في ختام مهرجان غادة الجنوب والذي استمر 10 ايام متتالية.

من جهته بين مدير جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ بلغيث الرفيدي أنه زار معرض كفى خلال أيام مهرجان غادة الجنوب أكثر من 3000 زائر وكانت طبيعة مشاركة الجمعية عبارة عن معرض توعوي بأضرار التدخين والمخدرات ، في حين أكد الرفيدي أنه أعلن40 مدخنا إقلاعهم عن التدخين و قام فريق كفى المعالج بالفحوصات الطبية لهم و قياس نسبة أول اكسيد الكربون في أجسامهم من خلال جهاز خاص ، باﻹضافة الى قياس كفاءة الرئة ، ومن ثم تم تحويلهم لعيادة الإقلاع عن التدخين بمقر الجمعية.

وقد زار معرض كفى بالمهرجان سعادة محافظ القنفذة اﻷستاذ فضا البقمي والذي أثنى على الجهود التي تبذلها الجمعية في توعية وتثقيف المجتمع ، كما أوضح سعادته أن التوعية واجب وطني على الجميع القيام بمحاربة السموم وتحصين الأبناء.